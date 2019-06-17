وعلى الرغم من أن دقلو ضيق الخناق على الجناة، إلا أن المتظاهرين يرون أنه مسؤول بشكل كبير عن هذه الحملات الدموية.
وتشير النتائج الأولية إلى أن الضباط والجنود قد تدخلوا وفضوا الإعتصام دون إذٍن صريح من رؤسائهم.
وصرح في خطاب أذاعه تليفزيون الدولة:" أن الجيش يسعى جاهدًا لإرسال مثل هؤلاء الغوغائيين إلى حبل المشنقة".
ويُذكر أنه احتشد آلاف المتظاهرين في مقر قيادة الجيش في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وتقول التقارير إن أكثر من 110 أشخاص قد قتلوا في الحملة منذ 3 يونيو، معظمهم خلال تفريق الاعتصام. وأبلغت السلطات عن 61 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد قوات الدعم السريع يتوعد بـ"شنق" المسؤولين عن فض الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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