لأول مرة : “التعليم العالي” تسمح بقبول طلاب قسم الأحياء ببرامج وكليات الهندسة

وافاد الاستاذ علي الشيخ السماني مدير عام القبول بانه اعتبارا من العام الدراسي 2020 / 2021م ستحسب النسبة للقبول لكليات الهندسة بجميع تخصصاتها من مواد اللغة العربية والإنجليزية والتربية الدينية والرياضيات المتخصصة والكيمياء والفيزياء بالإضافة لأحسن مادة من العلوم الهندسية أو علوم الحاسوب أو الاحياء.
بينما ستحسب النسبة للقبول لكليات هندسة العمارة من مواد اللغة العربية والإنجليزية والتربية الدينية والرياضيات المتخصصة والكيمياء والفيزياء بالإضافة .لأحسن مادة من العلوم الهندسية أو علوم الحاسوب أو الاحياء أو الفنون.
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