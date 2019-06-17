ثلاث لجان لحصر “أضرار” جامعة الخرطوم خلال الاعتصام

وأشار النعيم إلى أن اللجنة الثالثة تم تشكيلها لجبر الضرر مهمتها النظر في كيفية جلب الدعم والمساعدة لإعادة بناء وتشييد الأصول التي فُقدت.

وأكد النعيم أن جامعة الخرطوم عقدت في أبريل الماضي مؤتمر أركويت الـ14 حول المشكل الاقتصادي الراهن في السودان وقضاياه، والمتعلقة بمشكلة النقد وتوفير العملات الأجنبية لشراء الاحتياجات الأساسية وتركيز سعر الصرف والمحافظة على الميزان التجاري، وذلك من خلال مناقشة 12 ورقة علمية أعدها أساتذة مختصون في هذا المجال وأصدر المؤتمر توصياته.