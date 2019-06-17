البشير يرفض ترحيله إلى نيابة مكافحة الفساد بواسطة ضباط صغار

وأبلغت مصادر، أن المخلوع امتنع لساعات عن الذهاب إلى النيابة بصحبة رتبة صغيرة وطالب بحضور رتبة رفيعة من الجيش واستمرت النقاش لساعات إلى أن حضر ضابط برتبة اللواء واقتاد المخلوع بواسطة عربة لاندكروزر إلى مباني النيابة بالخرطوم.
حيث بدت الحالة الصحية للمخلوع جيدة إلا أن الشيب غطى وجهه، وأشارت مصادر رفيعة أن التحقيقات مع الرئيس المخلوع استمرت ساعة وتمت إعادته للسجن.
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