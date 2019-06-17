فيديريكا موغيرني تدعو إلى ضبط النفس على خلفية أحداث خليج عمان

شهاب محمد - الخرطوم - السودان الیوم: دعت المفوضة العليا لشؤون السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الاثنين، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، على خلفية الأحداث في خليج عمان.

موسكو- سبوتنيك. وقالت موغيريني في تصريحات صحفية قبل اجتماعات وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: “ندعو إلى تهدئة الوضع بعد الهجوم على ناقلات النفط وعدم التصعيد في المنطقة، وعلى الجميع استخدام الحكمة في منطقة لا تحتاج إلى توترات إضافية”. المادة السابقة حركة “حماس” تدعو إلى الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي احتجاجا على “مؤتمر البحرين”

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