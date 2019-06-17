المبعوث الأثيوبي غادر الخرطوم غاضباً من “العسكري”

قالت مصادر دبلوماسية رفيعة أن المبعوث الأثيوبي السفير محمود درير غادر الخرطوم إلى أديس أبابا أمس الأحد لإجراء مشاورات مع رئيس وزراء بلاده آبي أحمد على أن يعود إلى البلاد خلال الأيام القادمة.

وأكدت ذات المصادر حسب صحيفة التيار، أن المبعوث الإثيوبي غادر غاضباً من المجلس العسكري لعدم التزامه باتفاق وقف التصعيد الإعلامي، وأضافت المصادر “كان هنالك اتفاق بعدم التصعيد الإعلامي وقد التزمت قوى الحرية والتغيير لكن المجلس العسكري لم يلتزم”.

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وأضافت المصادر أن درير سيبلغ رئيس الوزراء آبي أحمد بآخر ما تم التباحث حوله مع الفرقاء السودانيين إلى جانب إبلاغه بعدم رغبتهم لنقل العملية التفاوضية إلى أديس أبابا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)