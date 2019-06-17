البشير يرفض ترحيله إلى نيابة مكافحة الفساد بواسطة ضباط صغار

التاريخ: 17-يونيو-2019
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في أول ظهور له بعد اعتقاله بتاريخ الحادي عشر من أبريل نُقل الرئيس المخلوع عمر البشير من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفاسد للتحقيق معه في بلاغات قيدتها ضده النيابة العامة.
وأبلغت مصادر حسب صحيفة التيار، أن المخلوع امتنع لساعات عن الذهاب إلى النيابة بصحبة رتبة صغيرة وطالب بحضور رتبة رفيعة من الجيش واستمرت النقاش لساعات إلى أن حضر ضابط برتبة اللواء واقتاد المخلوع بواسطة عربة لاندكروزر إلى مباني النيابة بالخرطوم، حيث بدت الحالة الصحية للمخلوع جيدة إلا أن الشيب غطى وجهه، وأشارت مصادر رفيعة أن التحقيقات مع الرئيس المخلوع استمرت ساعة وتمت إعادته للسجن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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