أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * ردود أفعال خبر (المجهر): النيابة تستدعي “البشير” وتوجه له الاتهام لأول مرة * قيادي بالشعبي: “قوش” صنع الاعتصام ولديه مصادر في كل الأحزاب * “البرهان” يشرح للجامعة العربية حقيقة الأزمة السياسية وأبعاد حلها * إعلان نتيجة الشهادة السودانية غداً (الثلاثاء) * “حميدتي” يتوعد بملاحقة الضالعين في فض الاعتصام وإيصالهم لحبل المشنقة الإنتباهة: * تفاصيل الظهور الأول للبشير * “حميدتي” يتوعد بشنق المتورطين في مذبحة القيادة * الدعم السريع: فض الاعتصام “فخ”.. (72) محامٍ للدفاع عن المعزول * إعلان نتيجة الشهادة الثانوية غداً السوداني: * تفاصيل أول ظهور للبشير أمام النيابة * “حميدتي”: فض الاعتصام فخ نصب للدعم السريع وسنقدم المتورطين إلى حبل المشنقة * إعلان نتيجة الشهادة السودانية غداً * محامو البشير يبلغون نيابة الفساد برغبتهم في استئناف التهم الموجهة إليه الجريدة: * “حميدتي”: فض الاعتصام “فخ” وسنقدم من نفذ “المؤامرة” لحبل المشنقة * ظهور قيادات من المؤتمر الوطني في لقاء المجلس العسكري بالإدارات الأهلية * الرئيس “المخلوع” أمام النيابة في أول ظهور له منذ عزله * “حميدتي”: عضوية “التشريعي” ستكون بالانتخاب * التربية: إعلان نتيجة الشهادة السودانية الثلاثاء التيار: Advertisements * أول ظهور.. “المخلوع” من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد * “حميدتي” يتعهد بتقديم المتورطين في فض الاعتصام إلى حبال المشنقة * التربية: إعلان نتيجة الشهادة السودانية غداً * وساطة مصرية بين المجلس العسكري وقوى التغيير * البشير يرفض ترحيله إلى نيابة مكافحة الفساد بواسطة ضباط صغار آخر لحظة: * في أول ظهور.. البشير بدون (كلبشات) أمام (الفلاشات) * “حميدتي”: قوتي من الشعب والشنق لمن فضوا الاعتصام * ولي العهد السعودي: أمن السودان يهمنا كثيراً * مصر: نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السودانية الصيحة: * (الصيحة) تنشر أول صور لظهور الرئيس السابق البشير * “حميدتي”: فض الاعتصام قُصد به تشويه صورة “الدعم السريع” * (72) محامياً يدافعون عن البشير أبرزهم أحمد إبراهيم الطاهر ومحمد الحسن الأمين الدار: * بالصورة والقلم.. أول ظهور للبشير منذ الإطاحة به * نيابة الفساد توجه للرئيس المخلوع مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ * إعلان نتيجة الشهادة الثانوية بالثلاثاء * “حميدتي” يتوعد بـ(إعدام) الذين قاموا بتفريق الاعتصام * أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شاب ذبحاً بالسكين بأم بدة * محاكمة ثلاثة متهمين بقتل شاب بعربة شمال بحري الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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