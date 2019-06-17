تواصل فعاليات موسم جدة "بحر وثقافة" (فيديو)

تواصلت فعاليات موسم جدة "بحر وثقافة"، ويحمل الموسم الكثير من المفاجآت المشوقة، بفعالياته التي لاحصر لها من عروض فنية وحفلات موسيقية ومسرحيات وعروض الملاكمة وبطولات الألعاب الإلكترونية.

انطلقت فعاليات موسم جدة تحت شعار "بحر وثقافة"، السبت قبل الماضي، حيث يشمل 5 مواقع رئيسة داخل المحافظة وحولها وذلك عبر أكثر من 150 فعالية محلية وعالمية وسط توقعات حصد قرابة 4 ملايين زائر من داخل وخارج المملكة بدعم من الهيئة العامة للترفيه ووالهيئة العامة للثقافة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص بالإضافة إلى الخطوط الجوية العربية السعودية وأمانة جدة وغرفة جدة.

وتوفر الفعاليات التي تستمر على مدة 41 يوما أجواء من الفرح والمتعة للأسر والعوائل والنزهات السياحية والبرامج الترفيهية والفقرات والأنشطة الرياضية والمشاهد والفعاليات الفنية الثقافية وذلك في المواقع الرئيسة لموسم جدة في كل من مدينة الملك عبدالله الرياضية والمنطقة التاريخية بالمحافظة وكورنيش الحمراء والواجهة البحرية بعد أن جرى تأهيل هذه المواقع لتشكل منافذ سياحية وترفيهية مستدامة على شاكلة المدن السياحية الأكثر ثراء وروعة حول العالم.