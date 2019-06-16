عاجل.. مسؤول كبير بجماعة "الحوثيين" يقدم استقالته

قدم مسؤول يمني كبير استقالته من منصبه في العاصمة صنعاء، بعد سنوات من العمل تحت مظلة جماعة أنصار الله "الحوثيين".
وأفاد مصدر في السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد 16 يونيو، أن أمين جمعان، أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة قدم استقالته، بعد 13 عاما منذ انتخابه.
ولمح المصدر إلى أن تقديم جمعان استقالته، يأتي بسبب تدخلات المشرفين الحوثيين في صميم عمله، على الرغم من أنه لم يتطرق لذلك في الاستقالة، التي تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منها.
يشار إلى أن أمين جمعان، هو أحد كبار رجال الأعمال، وينتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يرأسه الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، الذي قتل في مواجهات مسلحة، مع جماعة أنصار الله في 4 ديسمبر 2017.
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