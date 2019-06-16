الرئيس اليمني يغادر السعودية متوجها إلى أمريكا

ويعالج الرئيس هادي من مشكلة في القلب منذ العام 2011، وأجرى في سبتمبر الماضي، فحوصات طبية في الولايات المتحدة.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.
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