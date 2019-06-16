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الرئيس اليمني يغادر السعودية متوجها إلى أمريكا

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غادر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مقر إقامته في العاصمة الرياض، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة علاجية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، إن الرئيس عبدربه منصور هادي توجه إلى الولايات المتحدة، ، مساء اليوم الأحد 16 يونيو، لإجراء فحوصات روتينية معتادة.

ويعالج الرئيس هادي من مشكلة في القلب منذ العام 2011، وأجرى في سبتمبر  الماضي، فحوصات طبية في الولايات المتحدة.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.

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