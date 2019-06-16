باكستان تعين خبيراً في مكافحة الإرهاب رئيساً لوكالة الاستخبارات

ذكر الجيش الباكستاني في بيان اليوم الأحد، أن إسلام أباد عينت قائداً متخصصاً في مكافحة الإرهاب، لرئاسة وكالة الاستخبارات في البلاد.
وسيتولى اللفتنانت جنرال فايز حميد قيادة وكالة الاستخبارات الباكستانية.
وتعتبر الوكالة، وهي جناح الاستخبارات العسكرية، ذات أهمية محورية في معركة باكستان ضد المتشددين، وإقامة محادثات سلام في أفغانستان.
وعمل حميد رئيساً لجناح مكافحة الإرهاب في الوكالة، المسؤول عن صياغة السياسيات ووضع الاستراتيجيات لمكافحة المتشددين المتصلين بتنظيم القاعدة، وحركة طالبان المتحالفة معه.
وغالباً ما تتهم الاستخبارات الباكستانية باستخدام طالبان الأفغانية والجهاديين الآخرين، وكلاء في أفغانستان، والهند المجاورتين والتدخل في الأمور السياسية.
وسيحل حميد محل الليفتنانت جنرال عاصم منير، الذي عُين قبل أقل من عام رئيساً للوكالة.
ويأتي التعديل غير العادي في الجيش قبل أشهر من انتهاء ولاية قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باغوا في نوفمبر المقبل.
ويعتبر حميد مساعداً مقرباً من الجنرال باغوا ويقال إنه "الرجل الذي يقف وراء الهندسة السياسية في الانتخابات العامة" في العام الماضي.
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