بعثة الأمم المتحدة تسلم مدرسة ابتدائية لحكومة مريدي

قامت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بتسليم مدرسة ابتدائية لحكومة ولاية مريدي في منطقة لانديزيما، ضمن المشاريع التي تنفذها مساعدات التنمية الريفية.
وتم تسليم المدرسة الى مسؤولي الحكومة والمجتمع المحلي.
وفي حديثه أثناء حفل التسليم قال حاكم الولاية ، أفريكانو ماندي ، إن المدرسة الجديدة ستساعد في منع ظاهرة تشرد الأطفال ، كاشفاً عن أوامر ستصدر للشرطة في الولاية لإلغاء القبض على أي طفل يتم العثور عليه في الملاهي الليلية.
من جانبه ، عبر كريستوفر الضابط الميداني لبعثة الأمم المتحدة في مريدي ، عن امتنانه لحكومة مريدي لخلق بيئة مواتية لعمل البعثة في المنطقة ، مناشدا مجتمع مريدي ، لدعم الأطفال لالتحاق بالتعليم.
وأعرب الممثل عن تقديره لحكومة الولاية بتعزيز بيئة مواتية لضمان تقديم الدعم من خلال توفير 45 مكتبة مدرسية للتلاميذ.
مدرسة اونغاسا الإبتدائية بها 634 تلميذ من بينهم 277 من الإناث و357 ذكور.
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