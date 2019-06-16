حركة “حماس” تدعو إلى الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي احتجاجا على “مؤتمر البحرين”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، خليل الحية، الشعب الفلسطيني إلى إضراب شامل يوم الثلاثاء 25 يونيو احتجاجا على انطلاق “مؤتمر البحرين”، ورفضا لمخرجاته وقراراته.

وقال إن على الشعب الفلسطيني “رفض مؤتمر البحرين بتفعيل المقاومة الشعبية وأدواتها عند نقاط الاحتكاك مع العدو والحواجز والطرق الاستيطانية”، كما طالب فلسطينيي المهجر بتنظيم فعاليات شعبية ونخبوية للتعبير عن رفض “مؤتمر البحرين” و”صفقة القرن”.

وفي نفس السياق، طلب الحية من الأطراف الدولية مقاطعة مؤتمر البحرين “حتى لا تكون شريكة في التنكر لحقوق شعبنا”.

وكانت حركة حماس قد عبرت عن استهجانها لإعلان بعض الدول العربية موافقتها على المشاركة في ورشة البحرين، مؤكدة أن ذلك “يتناقض مع الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لهذه الورشة والمشاركة فيها، كونها إحدى خطوات تنفيذ صفقة القرن التي ستؤدي في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية”.

وأعلنت عدة دول عربية نيتها المشاركة في المؤتمر الاقتصادي بالبحرين، بينها السعودية والإمارات ومصر، بينما أعلن العراق ولبنان عدم مشاركتهما.

ومن المتوقع أن تكشف واشنطن يومي 25 و26 يونيو الجاري في “مؤتمر البحرين”، عن الشق الاقتصادي لما سمي بـ “صفقة القرن” التي صاغها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، والتي يرفضها الشعب الفلسطيني.

روسيا اليوم