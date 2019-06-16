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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
هاجمت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقب حواره الأخير مع صحيفة “الشرق الأوسط” الذي تناول فيه التصعيد ضد إيران وكذلك قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وسلطت الشيخة مريم ردها على جزئية في حوار ابن سلمان قال فيها “إن إيران أمام خيارين، إما أن تكون دولة طبيعية أو مارقة”.
وقالت “آل ثاني” في تغريدتها التي رصدتها (وطن) مهاجمة ولي العهد السعودي:”المارقة هي التي حاصرت جارتها! المارقة هي التي “حبست” رئيس وزراء دولة أخرى”وفي تلميح صريح لسياسات ابن سلمان القمعية، تابعت الشيخة القطرية:”المارقة هي التي تكتض سجونها بـ “سجناء الرأي” من نساء ورجال وكانت على وشك إعدام “طفل” بتهمة الإرهاب!”
ولفتت إلى قضية خاشقجي وتورط السلطات السعودية:”المارقة هي التي قتلت صحفي في قنصلية بلاده بالمنشار، وهي من لطخت أياديها بحرب اليمن ودعم الثورات المضادة!”
كانت هذه تفاصيل خبر شيخة قطرية تُحرج بن سلمان بعد حواره مع “الشرق الأوسط” وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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