تجمع شباب ثورة ديسمبر يطالب بإدماج الشباب في العملية التفاوضية

طالب رئيس تجمع شباب ثورة ديسمبر أبوعبيدة صديق المجلس العسكري الانتقالي بتقديم كل المفسدين لمحاكمات عادلة ومحاسبة كل من سفك دماء السودانيين .

وطالب أبوعبيدة في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم الأحد بإدماج الشباب في كل مراحل العملية التفاوضية، داعياً إلى أن يكون 30% للشباب في المجلس التشريعي القومى المقبل وكذلك مجلس الوزراء.

وشدد أبوعبيدة على ضرورة عدم استخدام لغة الإقصاء لأن الإقصاء لا يولد إلا الإقصاء، قائلاً إن التصعيد من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير ليس مبرراً باعتبارها وصلت إلى 95% من الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي ولم يتبق لها إلا 5%.

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هذا وطالب بالتحقيق في أحداث فض الاعتصام لمعرفة الذين تسببوا في هذه الأحداث وتقديمهم لمحاكمة عادلة.

من جانبه ترحم الأستاذ علي عبد الله على القيادي بالتجمع على شهداء ثورة ديسمبر وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، مهنئاً الشعب السوداني بنجاح الثورة.

وقال إن تجمع شباب ثورة ديسمبر كان في مقدمة الثورة لاقتلاع ذلك النظام السابق بمشاركته في كل الاحتجاجات والمظاهرات، وأنه لا يتبع لأي حزب أو قوى سياسية أخرى، وأوضح عبد الله أن قوى الحرية والتغيير لا يمثل كل الشباب.

وفي السياق ذاته ثمن المشاركون في المنبر دور المجلس العسكري الانتقالي في الانحياز لنداء التغيير وحماية أهداف الثورة، داعين إلى ضرورة إعطاء اهتمام متعاظم لقضايا الشباب باعتبارهم سواعد مستقبل السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)