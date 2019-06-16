نائب رئيس المجلس العسكري: جاهزون لتكوين حكومة كفاءات عدا ” المجلس التشريعي”

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو ، جاهزية المجلس لتكوين حكومة مجلس الوزراء من الكفاءات والتكنوقراط ،عدا المجلس التشريعي، الذي سيكون عبر الانتخابات، وأمن على استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد،وقال إن المجلس العسكري يسعى لإجراء انتخابات نزيهة في السودان.

وقال الفريق أول محمد حمدان لدى مخاطبته بقاعة الصداقة اليوم (الأحد)، لقاء أهل السودان ، لدعم المجلس العسكري الانتقالي، قال: هدفنا لم شمل الشعب ومحاربة الفتنة ودعاة الفوضى، ومهمتنا الحفاظ على أمن البلاد، ولسنا مختلفين مع قوى الثورة.

وأضاف :لا خلاف لنا مع قوى الحرية والتغيير سوى في المجلس التشريعي، لأنها تريد تكوين مجلس تشريعي غير منتخب لاستئصال الجميع. ووقال: لسنا حريصون على تسليم رقابنا لمن يريد أن ينكل بنا. وجاهزون لتسليم السلطة اليوم قبل الغد لمجلس الوزراء.

وأكد بحسب الصيحة الآن – جاهزية المجلس الانتقالي لتشكيل حكومة تكنوقراط، وتسليم السلطة من الآن لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب، قائلاً : نحن شركاء حقيقيون في الثورة، ولا نريد غير الانتخابات الحرة .

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان: أبوابنا مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية، والوضع الآن مستقر تمامًا في البلاد.

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وبرأ قوات “الدعم السريع” من حادثة فض اعتصام القيادة العامة بالقوة، وأوضح أن هناك من يسعى لخلق فتنة في البلاد، وقال إن فض الاعتصام قُصد به تشويه صورة “الدعم السريع”، وأن المتفق عليه فض شارع النيل “كولومبيا”، وأضاف :لن نخذل أسر الشهداء والشعب السوداني، وسنصل إلى من ارتكب حادثة فض الاعتصام بالقوة، وسنقوده إلى حبل المشنقة بالقانون.

وأضاف : نخشى على بلادنا أن تصل إلى ما وصلت اليه بعض دول الجوار، ونخشى تمزق السودان وعلى الجميع تحمل المسؤولية. ودعا لتشكيل لجان في أنحاء البلاد لحمايتها من الفوضى كما يخطط البعض. وأكد أن الأوضاع المعيشية مستقرة وأن المجلس لا يريد انفراد أي طرف بالرأي.

وعاب على البعض قولهم إنه يستمد قوته من القوة العسكرية، وقال إن قوته مستمدة من الشعب السوداني وليس “الدعم السريع”، وأضاف :لا نريد للثورة الانحراف عن أهدافها. وقدم شكره لكل الدول التي وقفت مع السودان وشعبه.

ودعا ، لحل القضايا والمشاكل السودانية بأيادٍ سودانية، وقال إنه لابد من الجلوس مع أهل السودان جميعاً للاتفاق على كيفية إدارة الفترة الانتقالية، وأكد قيام انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية بعد الفترة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)