المجلس العسكري يؤكد على دور أساتذة الجامعات في تقديم الاستشارات

أمّن رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن طيار صلاح عبدالخالق على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه أساتذة الجامعات في تقديم الاستشارات في مجال الحكم والإدارة والاقتصاد.

وأثنى عبدالخالق لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري بوفد أساتذة جامعة أمدرمان الإسلامية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة من أجل نهضة التعليم العالي بالبلاد في كافة المجالات.

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وأوضح عميد البحث العلمي بالجامعة، البروفيسور أمين إبراهيم آدم في تصريح صحفي،بحسب الشروق – أن اللقاء أمن على دور المجلس في صيانة أمن البلاد واستقرارها والحفاظ على ترابها عبر تشكيل حكومة من كفاءات وطنية خالصة لإدارة الفترة الانتقالية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان بما يحقق مصالح الشعب السوداني.

من جانبه أكد مستشار مدير الجامعة للمناهج البروفيسور عبدالرحيم أحمد سالم، استعداد الجامعة الكامل والتزامها بتقديم الاستشارات والرؤى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الديمقراطية بما يعزز الاستقرار والسلام بالبلاد، وتوفير الحياة الكريمة ورفع العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)