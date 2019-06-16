لجان لحصر “أضرار” جامعة الخرطوم خلال الاعتصام

كونت جامعة الخرطوم ثلاث لجان للتعامل مع كلفة الأضرار التي لحقت بالجامعة خلال الأحداث الأخيرة. ويترأس أولى اللجان وكيل الجامعة، محمود علي أحمد وعضوية 11 آخرين لحصر الأضرار وفتح ومتابعة البلاغات الجنائية، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.

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وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بجامعة الخرطوم، عبدالملك النعيم، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن اللجنة الثانية برئاسة وكيل الجامعة السابق والعميد السابق لكلية العلوم الرياضية، محسن حسن عبدالله هاشم، مهمتها تقصي الحقائق حول الأحداث التي حدثت في الجامعة في مجمع الوسط من تدمير ونهب لأصول الجامعة وتحديد الجهة التي تقع عليها المسؤولية ومعرفة أوجه القصور التي ساعدت على ذلك، وسترفع هذه اللجنة تقريرها خلال 3 أسابيع.

وأشار النعيم إلى أن اللجنة الثالثة تم تشكيلها لجبر الضرر مهمتها النظر في كيفية جلب الدعم والمساعدة لإعادة بناء وتشييد الأصول التي فُقدت.

وأكد النعيم أن جامعة الخرطوم عقدت في أبريل الماضي مؤتمر أركويت الـ14 حول المشكل الاقتصادي الراهن في السودان وقضاياه، والمتعلقة بمشكلة النقد وتوفير العملات الأجنبية لشراء الاحتياجات الأساسية وتركيز سعر الصرف والمحافظة على الميزان التجاري، وذلك من خلال مناقشة 12 ورقة علمية أعدها أساتذة مختصون في هذا المجال وأصدر المؤتمر توصياته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)