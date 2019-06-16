النيابة توجه تهماً للرئيس المخلوع خلال مثوله أمامها

التاريخ: 16-يونيو-2019 فى : أخبار 67 مشاهدة وجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم ، اليوم الأحد تهماً تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة امر الطواريء وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس المخلوع عمر البشير . Advertisements وتم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصياً وممثلي الدفاع على رأسهم مولانا أحمد إبراهيم الطاهر والأستاذ محمد الحسن الأمين والأستاذ هاشم أبو بكر الجعلي . وقال مصدر مسئول من النيابة العامة بحسب وكالة السودان للأنباء إنه تم إخطار الرئيس المخلوع بحقه في استئناف التهم خلال اسبوع من الآن لوكيل أول النيابة ، وأنه في حالة رفض الاستنئناف ، يستأنف لوكيل النيابة الأعلى والذي يعتبر قراره نهائياً قبل أن يحال الملف للمحكمة المختصة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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