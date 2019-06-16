اجتماع إقليمي بشأن دعم السودانيين الأسبوع الجاري بأديس أبابا

التاريخ: 16-يونيو-2019
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بحث سفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم، مع عضو وفد تفاوض الحرية والتغيير والقيادي بالحزب الاتحادي، عصام أبوحسبو، ترتيبات عقد الاجتماع الوزاري للشركاء الإقليميين بشأن دعم السودانيين من أجل استعادة الاستقرار في الـ20 من يونيو الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأكد السفير بحسب الشروق – وقوف مصر على مسافة واحدة من كافة الأطراف السياسية في السودان واحترامها الكامل لاستقلالية القرار السوداني، ودعمها له والمساندة في تنفيذه بما يحقق تطلعات الشعب السوداني وثورته العظيمة.
من جانبه عبر السيد أبوحسبو عن رؤاه بشأن التطورات الحالية في السودان، والدور الذي يمكن أن يقوم به الشركاء الإقليميون للسودان في دعم مطالب الشعب السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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