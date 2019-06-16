فضيحة جديدة لـ "الحمدين".. واشنطن تحقق في تمويل قطري مشبوه (فيديو)

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن وزارة التربية والتعليم في الولايات المتحدة تحقق بشأن تمويل قطر ومصادر أجنبية أخرى لجامعتي جورج تاون و"تكساس إيه أند إم".

وأرسلت الوزارة الأمريكية خطابا إلى الجامعات المذكورة في 13 يونيو، تقول فيه إن الجامعتين لم تكشفا بالكامل عن التمويلات التي تلقتها من قطر ودول أخرى.

وطبقًا للوكالة الأمريكية، قدمت "مؤسسة قطر" الخيرية ذات الصلة بالحكومة القطرية، 33 مليون دولار إلى جامعة جورج تاون عام 2018 و6.1 مليون دولار إلى جامعة تكساس إيه أند إم عام 2018، إجمالي التمويل الأجنبي للجامعة، فيما تلقت جورج تاون 36 مليون دولار تمويلًا أجنبيًا عام 2018.

وأشارت "أسوشيتد برس" خلال تقريرها إلى أن الكليات والجامعات الأمريكية بموجب القانون عليها تقديم تقارير بشأن جميع مصادر التمويل الأجنبية سواء بقيمة 250 ألف دولار أو أكثر.

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وحال لم تكشف الجامعتان بشكل كامل عن مصادر التمويل الأجنبية "قد تواجها إجراءات قانونية وعقوبات مالية حال تبين كسرهما للقواعد".

وقال مسؤولون بجامعة جورج تاون، بحسب مداد نيوز، إن المدرسة تستعرض الخطاب وستتعاون مع جهات التحقيق، موضحين خلال بيان أنها تتعامل بجدية مع التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير وجميع المعلومات حسبما تتطلب وزارة التربية والتعليم كل 6 أشهر.