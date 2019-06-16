الجيش اليمني يواصل التقدم في صعدة

حقق الجيش اليمني اليوم الأحد، تقدماً جديداً في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة، شمال البلاد.

وتمكن الجيش من التقدم نحو مركز مديرية كتاف، بعد مواجهات ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، حسب ما ذكرته موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وفرار البقية نحو مركز المديرية.