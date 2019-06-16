أردوغان يرد بقوة على التهديدات القبرصية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بحرية بلاده سوف تعمل على حماية سفن التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، وذلك بعد تهديد قبرص اليونانية باحتجاز السفن التركية العاملة هناك.

القاهرة — سبوتنيك. وقال أردوغان، في خطاب بإسطنبول بثته قناة “تي آر تي عربية” التركية، “يهددون بأنهم سيعتقلون العاملين على متن سفن التنقيب، أقول لهم لا يمكنكم ذلك”، مضيفا، “لدينا قوات مسلحة وقواتنا البحرية متواجدة لحماية أولئك العاملين، وسنستمر في التنقيب بدون تردد”.

جدير بالذكر أنه تم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز. وتعتبر تركيا أن لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفينة حفر إليها، الأمر الذي اعتبرته قبرص عملاً غير قانوني كونه يمس مياهها الاقتصادية.

وحذرت حكومة قبرص اليونانية، قبل نحو أسبوع، العاملين على سفينة التنقيب التركية (فاتح) باعتقالهم وفق مذكرة دولية.