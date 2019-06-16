مذبحة تسفر عن 34 قتيلا والشرطة النيجيرية جاءت بعد ساعات من وقوعها !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الأحد، أن عصابة مسلحة قتلت 34 شخصا على الأقل في هجمات على قرى بشمال غرب البلاد ضمن موجة عنف تحمل الحكومة قطاع الطرق المسؤولية عنها.

وقال محمد شيهو، المتحدث باسم الشرطة في ولاية زمفارا، إن العصابة المسلحة وصلت إلى القرى التي لا تتمتع بحماية ليل الجمعة وقتلت 34 شخصا.

وأضاف شيهو شنكافي “سمعنا طلقا ناريا ورأينا أشخاصا يركضون بحثا عن ملاذ آمن بينما يلاحقهم رجال على دراجات نارية”.

وأكمل “احتمينا ببيت قريب على الفور وبعد أن انتهى قطاع الطرق من القتل توجهوا إلى قرية مجاورة”، مشيرا إلى أنه أحصى 12 جثة في قريته وحدها.

وأوضح شنكافي أن العصابة فرت دون مقاومة لعدم وجود رجال أمن في المنطقة، كما أن الشرطة جاءت بعد ساعات من وقوع المذبحة.