الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل حاول قتل جنود في ليون

قالت الشرطة الفرنسية إن جنودا فرنسيين أطلقوا النار اليوم على رجل هددهم بسكين في ليون.

وأصيب المهاجم الذي كان أمام مستشفى دينييت العسكري شرق المدينة، بجروح في الساق.

وذكرت مصادر في الشرطة أن الواقعة قيد التحقيق. لكن لم تتضح بعد هوية المهاجم أو دوافعه.

ونُقل المهاجم إلى المستشفى، لكن حاله ليست خطيرة.