عاجل.. الحكومة الليبية: لا يمكن قيام دولة في ليبيا دون حل المليشيات

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، وفقاً لما ورد عن "سكاي نيوز عربية"، أن البند الرئيسي من اتفاق الصخيرات لم ينفذ وهو حل الميليشيات، وأن هدفنا الرئيسي هو توحيد الدولة الليبية.

وأشار إلى أن مبادرة السراج ذر للرماد في العيون وهي محاولة يائسة في ظل تقدم الجيش الليبي نحو طرابلس