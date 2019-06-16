أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، وفقاً لما ورد عن "سكاي نيوز عربية"، أن البند الرئيسي من اتفاق الصخيرات لم ينفذ وهو حل الميليشيات، وأن هدفنا الرئيسي هو توحيد الدولة الليبية.
وأشار إلى أن مبادرة السراج ذر للرماد في العيون وهي محاولة يائسة في ظل تقدم الجيش الليبي نحو طرابلس
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الحكومة الليبية: لا يمكن قيام دولة في ليبيا دون حل المليشيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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