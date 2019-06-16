شاهد.. رئيس وزراء إثيوبيا يشارك زوجته في جمع القمامة (صور)

قام رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بزراعة الأشجار، وتنظيف مستشفى Black Lion.

كما زرع أبي أحمد عدد من الشتلات، قبل أن يزور مركزا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتبع الشرطة الفيدرالية لمكافحة الإرهاب.

وشارك رئيس الوزراء الإثيوبي، زوجته في زراعة 800 شتلة وهو الحدث الذي نظمه مكتب السيدة الأولى.