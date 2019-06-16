بالفيديو: في أول ظهور له عقب الإطاحة به ..الطريقة الفاخرة لترحيل المخلوع من سجن كوبر للنيابة تثير الشكوك حول حقيقة حبسه

شكك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصداقية الظهور الأول للرئيس المخلوع عمر البشير باعتباره متهماً يتم ترحيله إلى النيابة من سجن كوبر حيث تم نقله بعربة فاخرة وليست تلك المخصصة لنقل المتهمين والمحبوسين رهن التحقيقات الأولية .

وذكر متابع على مواقع التواصل الاجتماعي معلقاً على طريقة ترحيل المتهم المخلوع حيث قال:(الناس الواقفة دى كلها شكلها خايفة. ‏وما في زول بحول السجن بالطريقة) بينما قال آخر:(دا كلام فارغ عمر البشير مازال يحكم السودان مافى سجين يتم ترحيله بالطريقة دى دا تمثيل ومسرحية كاملة الدسم لإلهاء الناس عن مجزرة فض الاعتصام وتسقط ثالث) وعلق أحدهم بصورة مقتضبة: ( كذب وافتراء).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)