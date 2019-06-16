- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشف متحدث في فعالية معرفاً نفسه بأنه صلاح كباشي شقيق الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي – كشف عن وجود فريقين بالمجلس العسكري مشيراً إلى أن شقيقه ينتمي للفريق الذي وصفه بالشرفاء والحادبين على مصلحة الوطن حيث قال عن أخيه :(من الناس الشرفاء وقلبهم على الوطن) مضيفاً قوله:(هم ذاتهم في مشكلة ).
وأوضح صلاح بأن هذه المجموعة التي تسعى للتغيير داخل المجلس العسكري تواجه مشكلة قائلاً :(لكن للأسف الشديد قيادة المجلس العسكري ممثلة في البرهان قيادة ضعيفة جداً جداً) مضيفاً بأن هذا الوضع لن يستمر طويلاً ، موضحاً بأنه على اتصال دائم بشقيقه بالمجلس العسكري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : اتصالات أسرية للفريق كباشي تكشف عن مجموعتين داخل المجلس العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.