بالفيديو : اتصالات أسرية للفريق كباشي تكشف عن مجموعتين داخل المجلس العسكري

كشف متحدث في فعالية معرفاً نفسه بأنه صلاح كباشي شقيق الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي – كشف عن وجود فريقين بالمجلس العسكري مشيراً إلى أن شقيقه ينتمي للفريق الذي وصفه بالشرفاء والحادبين على مصلحة الوطن حيث قال عن أخيه :(من الناس الشرفاء وقلبهم على الوطن) مضيفاً قوله:(هم ذاتهم في مشكلة ).

وأوضح صلاح بأن هذه المجموعة التي تسعى للتغيير داخل المجلس العسكري تواجه مشكلة قائلاً :(لكن للأسف الشديد قيادة المجلس العسكري ممثلة في البرهان قيادة ضعيفة جداً جداً) مضيفاً بأن هذا الوضع لن يستمر طويلاً ، موضحاً بأنه على اتصال دائم بشقيقه بالمجلس العسكري.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)