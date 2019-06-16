الجزيرة تخصص مخابز ومحطات للوقود لتأمين احتياجات المدارس

أعلن اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف، تخصيص محطات للوقود ومخابز لتأمين إحتياجات المدارس بالولاية. وقرع صبير الجرس بمدرسة عمار بن ياسر أساس بنات بمدني إيذاناً ببداية العام الدراسي الجديد بالولاية.

وأكد الوالي بحسب الشروق – اهتمام حكومة الولاية بتهيئة البيئة المدرسية وتوفير الإجلاس والكتاب المدرسي، وطمأن الأسر بتوفير كل ما شأنه تأمين العام الدراسي الجديد.

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على صعيد آخر، وقف الوالي على سير انتظام الدراسة بمدارس مدني الثانوية بنات ومدرسة الأميرية الثانوية بنين، ومدارس معهد الأستاذ الخاصة، وعلى موقف الكتب بمخازن الولاية، مشيداً بتاريخ الولاية في التعليم محيياً المعلمين، وقال إن الطلاب هم قادة التغيير في المجتمع.

من جانبه، لفت مدير عام وزارة التربية والتعليم للتحديات التي تواجه الولاية، وأن إنطلاق العام الدراسي جسد استقرار وأمن الولاية، مشيراً إلى استعداد وزارته المبكر بعقد استشاريات التعليم وعقد مؤتمرات وورش لمعالجة السلبيات ودورات تدريبية للمعلمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)