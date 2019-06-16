التاريخ: 16-يونيو-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة Advertisements أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه سيتم اعتباراً من العام الدراسي 2020 / 2021م قبول طلاب القسم أحياء في برامج وكليات الهندسة بجميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأهلية. وأفاد الأستاذ علي الشيخ السماني مدير عام القبول بحسب وكالة السودان للأنباء بأنه اعتباراً من العام الدراسي 2020 / 2021م ستحسب النسبة للقبول لكليات الهندسة بجميع تخصصاتها من مواد اللغة العربية والإنجليزية والتربية الدينية والرياضيات المتخصصة والكيمياء والفيزياء بالإضافة لأحسن مادة من العلوم الهندسية أو علوم الحاسوب أو الأحياء، بينما ستحسب النسبة للقبول لكليات هندسة العمارة من مواد اللغة العربية والإنجليزية والتربية الدينية والرياضيات المتخصصة والكيمياء والفيزياء بالإضافة .لأحسن مادة من العلوم الهندسية أو علوم الحاسوب أو الأحياء أو الفنون. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة : “التعليم العالي” تسمح بقبول طلاب قسم الأحياء ببرامج وكليات الهندسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.