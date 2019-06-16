تفاصيل مقتل رجل على يد شاب داخل مركبة عامة

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لقي رجل مصرعه طعناً بالسكين على يد شاب على متن مركبة عامة بمنطقة التعويضات بالحاج يوسف، أثر نقاش دار بينهما، حيث أن المتهم والمجني عليه كانا قد صعدا المركبة العامة وفي أثناء سيرها دار بينهما نقاش على أثره استل المتهم سكيناً، وسدد بها طعنة للمجني عليه، وتم اسعافه بموجب اورنيك (8) جنائي إلى المستشفى لتلقي العلاجات، وتم القبض على المتهم .

ودونت الشرطة في مواجهته بحسب صحيفة آخر لحظة – بلاغ تحت نص المادة (139) من القانون الجنائي الأذى الجسيم، وبعد عدة أيام فارق المجني عليه الحياة، وأمرت النيابة بارسال الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وعدلت النيابة مادة الاتهام من الأذى الجسيم إلى القتل العمد، ومازالت الشرطة تواصل تحرياتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)