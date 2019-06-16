التاريخ: 16-يونيو-2019
26 مشاهدة
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن أمن السودان واستقراره يهم المملكة بصورة كبيرة ليس للأهمية الاستراتيجية لموقعه وخطورة انهيار مؤسسات الدولة فيه فحسب، ولكن نظراً أيضاً إلى روابط الأخوة الوثيقة بين الشعبين.
وأضاف الأمير في حوار صحفي بصحيفة “الشرق الأوسط”،بحسب ما نقلته شبكة الشروق – أن أمن السودان واستقراره يهمنا كثيراً، وتابع “لقد كانوا اخواتنا ولا يزالون من السودان جزءاً من نسيجنا الاجتماعي، حيث أسهموا مساهمات مشهودة في مسيرتنا في مختلف المجالات”.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية لم ولن تدخر جهداً لتحقيق الاستقرار والأمن للسودان وشعبه الكريم.
وقال إننا عبرنا في المملكة عما تم اتخاذه من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني، وقدمنا كجزء من واجبنا تجاه الأشقاء في السودان، حزمة من المساعدات الاقتصادية، إضافة إلى إيداع مبلغ 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني.
وبشر الأمير بأنهم في المملكة سيستمرون في موقفهم الداعم لأشقائهم في مختلف المجالات حتى يصل السودان لما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي: أمن السودان واستقراره يهم المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.