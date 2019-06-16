تفاصيل لقاء البرهان بالأمين العام للجامعة العربية

استقبل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم الأحد ، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وقدم شرحاً مفصلاً حول مجمل الأوضاع بالبلاد ورؤية المجلس وتواصله مع القوى السياسية السودانية من أجل الوصول إلى توافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

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وأوضح أبو الغيط في تصريحات صحفية بحسب وكالة السودان للأنباء – أن هدف الجامعة العربية في هذه المرحلة هو التركيز على تأمين الاستقرار في السودان والتوصل إلى توافق داخلي فيه، يضع السودان في الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه.