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أول ظهور للرئيس المخلوع”البشير” منذ الإطاحة به

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 16-يونيو-2019

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أول ظهور للرئيس المخلوع”البشير” منذ الإطاحة به

ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمرة الأولى يوم الأحد منذ الإطاحة به خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وذكر شاهد من رويترز أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.

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وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل نيسان بعد 16 أسبوعاً من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عاماً. وهو محتجز في سجن في الخرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.

وفي السياق ذاته كان النائب العام الوليد سيد أحمد قال، السبت، إن البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي. كما كشف النائب العام أنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.

وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس السابق اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال. وأعلنت النيابة في بيان “اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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