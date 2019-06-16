وصول 3600 معتمر لميناء سواكن

شهد ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن توافد المعتمرين من الأراضي المقدسة في رحلات التفويج العكسي بعد أداء مناسك العمرة. وأعلن رئيس لجنة تفويج المعتمرين العقيد بحري ركن جعفر حسين وصول 3600 معتمر إلى ميناء سواكن.

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وقال حسين بحسب ما نقلته شبكة الشروق – إنه تم توزيع المعتمرين على ثلاث مجموعات في إطار الترحيل المباشر من ميناء سواكن إلى ولايات السودان المختلفة بنظام الطواف، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور وشعبة البصات السفرية.

وأشاد بجهود وتعاون السلطات المختصة في تسهيل إجراءات تسلم العفش والأمتعة فور وصولها للميناء، وأكد جاهزية اللجنة لاستقبال رحلات العودة وتفويج بقية المعتمرين إلى ذويهم في الولايات المختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)