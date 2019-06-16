التاريخ: 16-يونيو-2019
15 مشاهدة
تعهد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان بشنق المتورطين في قتل المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الجاري، وأكد استعداد المجلس لتنظيم انتخابات شفافة يراقبها المجتمع الدولي.
وفي كلمة ألقاها أمام زعامات محلية، أقسم محمد حمدان دقلو (حميدتي) على القصاص ممن تورطوا في فض الاعتصام حتى لو ثبت أنهم من المجلس العسكري. وقال إن العدالة ستأخذ مجراها “حتى نوصلهم لحبل المشنقة”.
وأضاف أن فض الاعتصام فخ نصب لقوات الدعم السريع التي يقودها من أجل تشويهها.
وأكد أن المجلس لا يطمع في السلطة ولا يخاف إلا من فوضى تعصف بالسودان. وطالب الزعامات المحلية والنخب العلمية والثقافية والأحزاب العريقة بتحمل مسؤولياتها تجاه البلد والمشاركة في نقاش يهدف لتجاوز المرحلة الراهنة.
وقال “جاهزون لتسليم مجلس الوزراء اليوم قبل الغد ولسنا ضد حزب ولا إنسان”. وتعهد بضمان “انتخابات حرة ونزيهة.. ولا نمانع في مراقبة دولية أو أفريقية أو محلية، والمهم يحصل التراضي”.
وطالب الحاضرين بتشكيل لجان من الولايات وإشراكها في التفاوض حول المسار الانتقالي.
وبحسب الجزيرة شدد نائب رئيس المجلس العسكري على أنه لا يستقوي بقوات الدعم السريع التي يقودها وإنما يستمد نفوذه من الشعب السوداني.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر سنشنق المتورطين بفض الاعتصام”.. حميدتي يلقي كلمة عن المسار الانتقالي بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.