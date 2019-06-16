التربية: إعلان نتيجة الشهادة يوم الثلاثاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم الاتحادية أن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية ستعلن يوم الثلاثاء بوزارة التعليم العالي. وقال وكيل وزارة التربية د.الطاهر حسن الطاهر، إن مراحل سير امتحانات الشهادة للعام 2019 كافة قد اكتملت بصورة جيدة.

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وكانت امتحانات الشهادة السودانية جرت خلال شهر مارس من العام الحالي بكل ولايات البلاد بالتزامن مع أحداث المظاهرات التي شهدتها البلاد في بداية انطلاق الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأبان وكيل وزارة التربية والتعليم بحسب شبكة الشروق أنه اكتملت كل أعمال التصحيح والمراجعة والرصد والكنترول والإدخال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)