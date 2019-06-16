رئيس تيار نصرة الشرعية: نرفض التدخلات السالبة في الشأن الداخلي للبلاد

أكد تيار نصرة الشريعة ودولة القانون رفضه للتدخلات الاجنبية السالبة تجاه البلاد، في وقت دعا فيه للتوافق السياسي خلال المرحلة المقبلة حتى لايتحول السودان لساحة من الإحتراب والخلافات.

وأوضح البروفيسور مصطفى إدريس رئيس التيار في تصريح لـ(smc)إن التيار سينظم مسيرة الثلاثاء المقبل رافضة للتدخلات الخارجية السالبة في الشأن الداخلي للبلاد، ومن أجل العبور بالفترة الإنتقالية القادمة بسلام .

ونوه الدكتور محمد عبدالكريم نائب رئيس تيار نصرة الشريعة إن الهدف من المسيرة توصيل عدة رسائل للعالم اجمع يرفض التدخل الاجنبي السالب بالبلاد بجانب إعلاء صوت الشعب السوداني على ضرورة التوافق الوطني موضحاً إن التيار قدم مقترحاً للقوى السياسية الوطنية التي تتكون من 120 حزب وحركة للمشاركة في المسيرة الوطنية الثلاثاء المقبل.

