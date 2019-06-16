وأوضح البروفيسور مصطفى إدريس رئيس التيار في تصريح لـ(smc)إن التيار سينظم مسيرة الثلاثاء المقبل رافضة للتدخلات الخارجية السالبة في الشأن الداخلي للبلاد، ومن أجل العبور بالفترة الإنتقالية القادمة بسلام .
ونوه الدكتور محمد عبدالكريم نائب رئيس تيار نصرة الشريعة إن الهدف من المسيرة توصيل عدة رسائل للعالم اجمع يرفض التدخل الاجنبي السالب بالبلاد بجانب إعلاء صوت الشعب السوداني على ضرورة التوافق الوطني موضحاً إن التيار قدم مقترحاً للقوى السياسية الوطنية التي تتكون من 120 حزب وحركة للمشاركة في المسيرة الوطنية الثلاثاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تيار نصرة الشرعية: نرفض التدخلات السالبة في الشأن الداخلي للبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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