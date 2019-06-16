واكد النائب العام " الوليد سيد أحمد" في مؤتمر صحفي بمكتبه أمس، إنه لم تتم مناقشة فض الاعتصام معهم بل تمت مناقشة تنظيم منطقة كولومبيا فقط، ملوحاً بالاستقالة حال تم التدخل في صلاحياته وسُلطاته، مؤكداً رفضهم لتكوين لجنة تحقيق دولية حول فض الاعتصام، قاطعاً بأنهم لن ينحازوا لأي طرف أو جهة .
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام السوداني: لم يتم التشاور معنا في فض الاعتصام ويهدد بالاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.