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النائب العام السوداني: لم يتم التشاور معنا في فض الاعتصام ويهدد بالاستقالة

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نوه رئيس القضاء في بيان إلى أنه أوضح للمجلس العسكري في الاجتماع أن الاختصاص ينعقد للنيابة العامة والشرطة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وأكد لهم أن السُلطة القضائية غير معنية بمثل هذه الإجراءات وأن ما يليها هو اختصاص قضائي فصلاً في الخصومات والنزاعات وفقاً للقانون.

واكد النائب العام " الوليد سيد أحمد" في مؤتمر صحفي بمكتبه أمس، إنه لم تتم مناقشة فض الاعتصام معهم بل تمت مناقشة تنظيم منطقة كولومبيا فقط، ملوحاً بالاستقالة حال تم التدخل في صلاحياته وسُلطاته، مؤكداً رفضهم لتكوين لجنة تحقيق دولية حول فض الاعتصام، قاطعاً بأنهم لن ينحازوا لأي طرف أو جهة .

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