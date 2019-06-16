أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأحد، عن استهداف نوعي لأهداف عسكرية لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأكد التحالف - في بيان أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن الاستهداف أدى إلى تدمير مقر تخزين طائرات مسيّرة، مناشدا المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في العاصمة صنعاء، أو المواقع التابعة لمليشيا الحوثي.
وكان التحالف العربي، أعلن، أمس السبت، عن استهدف أهدافاً عسكرية نوعية لمليشيا الحوثي الانقلابية، في العاصمة صنعاء، شملت منظومات دفاع جوي تابعة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر عملية نوعية للتحالف العربي تدمّر مخزن طائرات مسيّرة للحوثيين في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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