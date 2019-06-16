الحرية والتغيير: لا يوجد أي خلاف بشأن هياكل مؤسسات المرحلة الانتقالية

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، عن عدم وجود أي خلاف بشأن هياكل مؤسسات المرحلة الانتقالية ومن ضمنها المجلس التشريعي.



وأضافت الحرية والتغيير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الإعلان عن حكومة من طرف واحد سيعقد الأزمة.

