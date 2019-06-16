وذكر شاهد من "رويترز" أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة "تويوتا لاند كروزر" إلى مكتب النيابة في العاصمة #الخرطوم.
وجدير بالذكر أن الجيش أطاح بالبشير واعتقله في 11إبريل، بعد 16 أسبوعًا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عامًا، ومحتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول للرئيس المخلوع "البشير" أمام محاكمة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.