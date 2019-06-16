الظهور الأول للرئيس المخلوع "البشير" أمام محاكمة الفساد

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، اليوم الأحد، بمثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام نيابة مكافحة الفساد، حيث تم نقله من سجن كوبر إلى مقر النيابة في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وذكر شاهد من "رويترز" أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة "تويوتا لاند كروزر" إلى مكتب النيابة في العاصمة #الخرطوم.

وجدير بالذكر أن الجيش أطاح بالبشير واعتقله في 11إبريل، بعد 16 أسبوعًا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عامًا، ومحتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.

