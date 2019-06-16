شاهد.. أول ظهور للبشير منذ الإطاحة به (فيديو)

نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو يظهر لحظة اقتياد البشير ونقله من سجنه إلى نيابة مكافحة الفساد والثراء الحرام.
وقالت وكالة رويترز، اليوم الأحد 16 يونيو 2019، إنه تم اقتياد الرئيس السوداني عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد، في أول ظهور له منذ الإطاحة به.
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