التربية: اعلان نتيجة الشهادة السودانية الثلاثاء المُقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم الاتحادية أن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية ستعلن بعد غدٍ الثلاثاء بوزارة التعليم العالي. وقال وكيل وزارة التربية د.الطاهر حسن الطاهر في تصريحات صحفية اليوم “الأحد” إن مراحل سير امتحانات الشهادة للعام 2019 كافة اكتملت بصورة جيدة. وكانت امتحانات الشهادة السودانية جرت خلال شهر مارس من العام الحالي بكل ولايات البلاد بالتزامن مع أحداث المظاهرات التي شهدتها البلاد في بداية انطلاق الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير. وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه اكتملت كل أعمال التصحيح والمراجعة والرصد والكنترول والإدخال.

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