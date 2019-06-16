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نائب رئيس المجلس العسكري يتعهد بإعدام المتورطين في فض اعتصام الخرطوم

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تعهد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم الأحد "بإعدام" الذين فرقوا اعتصام الحركة الاحتجاجية بشكل وحشي، ما أدى إلى مقتل العشرات، وأثار حملة تنديد دولية.

وقال الجنرال المعروف باسم حميدتي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "نعمل جاهدين لإيصال الذين قاموا بذلك إلى حبل المشنقة"، مشيراً إلى أن كل شخص "ارتكب أي خطأ أو أي تجاوز" معني بذلك.

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