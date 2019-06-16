حميدتي يدعو لتشكيل حكومة كفاءات

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق اول محمد حمدان دلقو "حميدتي" تورط عدد من السفراء في اعمال تخريب وتدمير للسودان.
وقال لدى مخاطبته حشد جماهيريا شمال الخرطوم "لدينا كل الأدلة وسنقوم بنشر كل المؤامرات التي تحاك ضد البلاد".
واضاف ان المجلس العسكري منفتح علي التفاوض مع الطرف الاخر؛ وان قوي اعلان الحرية والتغيير هي التي ترفض التفاوض.
وشدد علي اهمية تشكيل حكومة كفاءات لتسيير الاعمال التنفيذية من كل اطياف الشعب السوداني لادارة البلاد حتي قيام الانتخابات قبل نهاية الفترة الانتقالية.
واكد حميدتي ان التفويض جاء من الشعب وليس من المجلس وقوي اعلان الحرية والتغيير.
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