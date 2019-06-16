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النائب العام السوداني: لا علم لنا بمكان مديرالأمن السابق

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قال النائب العام الوليد سيد احمد، إن النيابة ليس لديها علم بمكان مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق اول صلاح قوش ولا تدري ان كان داخل السودان ام خارجه وان امر قبض لوكيل النيابة بالقبض على صلاح قوش ان قوة عسكرية من جهاز الامن اعترضته، وإن النيابة اتخذت اجراءات قانونية فى مواجهتهم تم رفع الامر الى المجلس العسكرى ولمي يتقلى اى النتجة.

وأكد النائب العام ان النيابة سلطاتها اعلى من سلطات جهاز الامن بعد اما ما يتعلق باحداث الثامن من رمضان الدعاوى الجنائية تم فتحها وجارى التحرى فيها فى انتظار استجواب شاهد رئيس ومن ثم تحديد هوية المتهم طيلة هذه الفترة لم تدون بلاغات

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