وأكد النائب العام ان النيابة سلطاتها اعلى من سلطات جهاز الامن بعد اما ما يتعلق باحداث الثامن من رمضان الدعاوى الجنائية تم فتحها وجارى التحرى فيها فى انتظار استجواب شاهد رئيس ومن ثم تحديد هوية المتهم طيلة هذه الفترة لم تدون بلاغات
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام السوداني: لا علم لنا بمكان مديرالأمن السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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