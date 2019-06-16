مقتل رجل على يد شاب على متن مركبة عامة

لقي رجل مصرعه طعناً بالسكين على يد شاب على متن مركبة عامة بمنطقة التعويضات بالحاج يوسف، أثر نقاش دار بينهما، حيث أن المتهم والمجني عليه كانا قد صعدا المركبة العامة وفي أثناء سيرها دار بينهما نقاش على أثره استل المتهم سكيناً، وسدد بها طعنة للمجني عليه.

وتم اسعافه بموجب اورنيك (8) جنائي الى المستشفى لتلقي العلاجات، وتم القبض على المتهم ودونت الشرطة في مواجهته بلاغ تحت نص المادة (139) من القانون الجنائي الأذى الجسيم.

وبعد عدة أيام فارق المجني عليه الحياة، وأمرت النيابة بارسال الجثمان الى المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة، وعدلت النيابة مادة الاتهام من الأذى الجسيم الى القتل العمد، ومازالت الشرطة تواصل تحرياتها.