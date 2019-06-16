مقتل رجل على يد شاب على متن مركبة عامة

وتم اسعافه بموجب اورنيك (8) جنائي الى المستشفى لتلقي العلاجات، وتم القبض على المتهم ودونت الشرطة في مواجهته بلاغ تحت نص المادة (139) من القانون الجنائي الأذى الجسيم.
وبعد عدة أيام فارق المجني عليه الحياة، وأمرت النيابة بارسال الجثمان الى المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة، وعدلت النيابة مادة الاتهام من الأذى الجسيم الى القتل العمد، ومازالت الشرطة تواصل تحرياتها.
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